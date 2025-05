SNSY

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

ИмеSNSY

Място в класиранетоNo.1089

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане5,205,827,044

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.5205%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.012149855290302767,2024-12-12

Най-ниска цена0.000732031742351647,2024-06-24

Публичен блокчейнETH

ВъведениеSensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.