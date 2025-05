SNIFT

StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

ИмеSNIFT

Място в класиранетоNo.1897

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.27%

Циркулиращо предлагане153,415,500

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.06451280019654569,2024-09-26

Най-ниска цена0.005813389094650883,2025-04-01

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеStarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.