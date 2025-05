SLING

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Място в класиранетоNo.2428

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.28%

Циркулиращо предлагане186,468,623

Максимално предлагане5,000,000,000

Общо предлагане5,000,000,000

Скорост на циркулация0.0372%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.02871671040523046,2025-03-18

Най-ниска цена0.0012148704458963,2025-05-25

Публичен блокчейнARB

Сектор

Социални медии

