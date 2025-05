SKR

Saakuru is a consumer-centric L2 protocol with zero transaction fees based on OP Stack to create a frictionless experience for any application. Using the Saakuru Protocol alongside the Saakuru Developer Suite enables any product to add Web3 capability in just one day. The powerful and developer-friendly product suite allows a cost-efficient and seamless transition from Web2 to Web3.

Място в класиранетоNo.1973

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане698,399,657.0053078

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане998,676,898.7542

Скорост на циркулация0.6983%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.07627022203711893,2024-05-31

Най-ниска цена0.001326778638567073,2025-05-17

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

