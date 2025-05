SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

ИмеSHIDO

Място в класиранетоNo.1424

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане17,820,683,552.587715

Максимално предлагане18,000,000,000

Общо предлагане18,000,000,000

Скорост на циркулация0.99%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.04630688438383707,2024-03-01

Най-ниска цена0.000009009665921584,2024-03-01

Публичен блокчейнNONE

ВъведениеShido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.