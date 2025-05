SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

ИмеSHELL

Място в класиранетоNo.485

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)10.14%

Циркулиращо предлагане284,499,999.99999

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.2844%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.725643854765775,2025-02-13

Най-ниска цена0.10827828287204228,2025-04-14

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

