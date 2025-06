SGC

KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

ИмеSGC

Място в класиранетоNo.1763

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.20%

Циркулиращо предлагане2,048,250,000

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.2048%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.007676324559124294,2025-06-13

Най-ниска цена0.000856032347872946,2025-06-20

Публичен блокчейнBSC

