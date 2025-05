SFP

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

ИмеSFP

Място в класиранетоNo.174

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.01%

Циркулиращо предлагане500,000,000

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация1%

Дата на издаване2021-02-08 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.38887661,2021-02-09

Най-ниска цена0.26738803809584405,2022-06-14

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

