Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Място в класиранетоNo.651

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.86%

Циркулиращо предлагане227,322,552

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.2273%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8063450887852465,2025-01-06

Най-ниска цена0.12084895930174135,2025-03-11

Публичен блокчейнBSC

