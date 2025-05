SEN

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

ИмеSEN

Място в класиранетоNo.1453

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.64%

Циркулиращо предлагане98,000,000

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане100,000,000

Скорост на циркулация0.98%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.7974958969002627,2025-01-06

Най-ниска цена0.000201297989722525,2024-12-26

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

