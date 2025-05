SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) — a next-generation social VR platform that connects people through world-class VR entertainment. Sensorium Galaxy will go live in H1 2021. The technology was first introduced to the public in 2019 at the Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Sensorium expects to attract over 1,8 million users by the end of 2022.

SENSO

Място в класиранетоNo.2103

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.25%

Циркулиращо предлагане70,269,127

Максимално предлагане715,280,000

Общо предлагане715,280,000

Скорост на циркулация0.0982%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.2726786257526626,2021-11-21

Най-ниска цена0.005105339051355561,2025-04-20

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

