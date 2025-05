SELO

SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative.

ИмеSELO

Място в класиранетоNo.2911

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане59,779,364

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8547834149927781,2023-12-05

Най-ниска цена0.000278432011971831,2025-03-23

Публичен блокчейнKLAY

ВъведениеSELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.