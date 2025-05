SEI

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

ИмеSEI

Място в класиранетоNo.70

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0003%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.06%

Циркулиращо предлагане5,332,083,333

Максимално предлагане0

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.1417381468228582,2024-03-16

Най-ниска цена0.007989041448526595,2023-08-15

Публичен блокчейнSEI

