SDEX

SMARDEX is revolutionizing the DeFi space by tackling the persistent issue of impermanent loss. Our groundbreaking technology allows liquidity providers to earn smart returns, while giving users access to the best opportunities in the market.

ИмеSDEX

Място в класиранетоNo.523

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане9,164,140,191.615717

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.9164%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.026128646698240266,2024-03-11

Най-ниска цена0.002610586990749239,2023-05-17

Публичен блокчейнETH

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.