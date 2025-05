SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

ИмеSCRT

Място в класиранетоNo.490

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.81%

Циркулиращо предлагане308,827,936.276789

Максимално предлагане∞

Общо предлагане324,733,350.955598

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-03-03 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена10.644924210205865,2021-10-28

Най-ниска цена0.14620387210781763,2025-04-07

Публичен блокчейнSCRT

Сектор

Социални медии

