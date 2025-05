SCPT

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

ИмеSCPT

Място в класиранетоNo.2289

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане680,808,006.4350024

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.6808%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.06028412649211071,2024-03-13

Най-ниска цена0.000031903065015402,2024-01-04

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеWith television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.