SAUCE

SaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

ИмеSAUCE

Място в класиранетоNo.701

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.05%

Циркулиращо предлагане807,816,640.969776

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане828,296,643.717965

Скорост на циркулация0.8078%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2324091642499139,2024-02-29

Най-ниска цена0.00997402053641286,2023-06-10

Публичен блокчейнHBAR

ВъведениеSaucerSwap is a decentralized exchange that goes beyond the ERC20 standard by leveraging HSCS and HTS, inheriting the full advantage of the Hedera network. It serves as a one-stop shop for DeFi on Hedera, offering a full suite of services including a token swap, liquidity pools, yield farms, single-sided staking, and more.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.