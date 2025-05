SALD

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

ИмеSALD

Място в класиранетоNo.3049

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.05%

Циркулиращо предлагане75,610,748.656114

Максимално предлагане1,680,000,000

Общо предлагане1,677,951,825

Скорост на циркулация0.045%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.13815570559717522,2023-07-21

Най-ниска цена0.000193974400091407,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

