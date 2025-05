SAI

Sharpe is an AI-powered crypto super-app designed for professional traders, offering a unified platform for intelligence, investing, and automating digital assets. With over 150,000 users and more than $500M in volume, Sharpe is now the largest crypto super-app.

Място в класиранетоNo.1578

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.79%

Циркулиращо предлагане111,821,649

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.1118%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.11547761410975245,2025-01-17

Най-ниска цена0.005510456677960299,2025-04-11

Публичен блокчейнETH

