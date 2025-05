SAGA

Saga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

ИмеSAGA

Място в класиранетоNo.391

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)19.17%

Циркулиращо предлагане246,259,195

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,066,463,547

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена7.819970041594274,2024-04-09

Най-ниска цена0.18392457971073342,2025-04-17

Публичен блокчейнSAGA

ВъведениеSaga is a Layer 1 protocol that allows developers to automatically spin up VM-agnostic, parallelized and interoperable dedicated chains, or “Chainlets”, that provide applications with infinite horizontal scalability.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.