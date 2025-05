SAFE

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

ИмеSAFE

Място в класиранетоNo.157

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.00%

Циркулиращо предлагане580,281,293

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.5802%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.7927473956184823,2024-04-23

Най-ниска цена0.35536933804073645,2025-03-11

Публичен блокчейнETH

