Striving to build the most trusted and rewarding Real-World Asset Finance (RWAfi) platform and community, RealtyX bridges property rights with the power of DeFi. Backed by strategic partnerships with leading RWA players, such as Plume Network, Defactor, and selected for the prestigious Hong Kong Cyberport Incubation Program, RealtyX continues to lead the charge in bringing tangible value to Web3 Economy.

Място в класиранетоNo.4131

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.025969186407798956,2025-03-21

Най-ниска цена0.007213186906933556,2025-05-21

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.