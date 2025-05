ROAM

Roam is the largest decentralized wireless network worldwide. Committed to creating an open-access global wireless network, Roam ensures automated wireless connections, seamless switching between different networks, and secure connectivity for individuals, smart devices, and AI agents. By leveraging a blockchain-based credential infrastructure, Roam has facilitated the widespread adoption of WiFi OpenRoaming, offered global smart eSIM services and enabled a privacy protected data layer for AI applications.

ИмеROAM

Място в класиранетоNo.536

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)6,60%

Циркулиращо предлагане294 820 596,729002

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане998 244 248,806977

Скорост на циркулация0.2948%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.40935268299243394,2025-03-06

Най-ниска цена0.11658351811502074,2025-03-12

Публичен блокчейнSOL

