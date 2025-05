RLY

Rally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

ИмеRLY

Място в класиранетоNo.1268

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане5,238,873,834.341338

Максимално предлагане0

Общо предлагане15,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-10-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.39900916,2021-04-02

Най-ниска цена0.0007781481664554,2025-04-09

Публичен блокчейнETH

ВъведениеRally is a community token and belongs to the same sector as CHZ, which is currently the hottest. It is a fan-oriented value discovery platform. And Rally has also customized a layer2 solution, which is the inherent value acquisition mechanism that allows instant transactions, dollar purchases and the use of glue curve.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.