RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

ИмеRLC

Място в класиранетоNo.415

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)6.55%

Циркулиращо предлагане72,382,548.06525736

Максимално предлагане86,999,784.9868455

Общо предлагане86,999,784.9868455

Скорост на циркулация0.8319%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена16.25819503,2021-05-10

Най-ниска цена0.148837272278,2018-12-15

Публичен блокчейнETH

