RJV

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

ИмеRJV

Място в класиранетоNo.1440

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.11%

Циркулиращо предлагане565,833,103

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.5658%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.1467508749159545,2023-03-20

Най-ниска цена0.004835064430905604,2025-03-11

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

