RING

Darwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more.

RING

Място в класиранетоNo.1690

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане1,704,496,938

Максимално предлагане0

Общо предлагане2,099,840,898

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2020-01-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.30641049,2021-03-14

Най-ниска цена0.000865575804800563,2025-04-10

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

