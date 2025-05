RG

Real Games is a meme coin games aggregator and beyond. We give utility to meme coins through our Meme Vault (aka Lottotron). Users can deposit meme coins and win a share of the pool, turning their meme bags into potential gains, all in the Telegram mini app.

ИмеRG

Място в класиранетоNo.2995

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,00%

Циркулиращо предлагане287.501.000

Максимално предлагане1.500.000.000

Общо предлагане1.500.000.000

Скорост на циркулация0.1916%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена12.726443127927043,2024-12-12

Най-ниска цена0.000050082124199296,2025-04-06

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

