REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

Място в класиранетоNo.2195

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане31,870,522.78018993

Максимално предлагане46,000,000

Общо предлагане46,000,000

Скорост на циркулация0.6928%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена3.2486432735452517,2021-11-16

Най-ниска цена0.000558546919927292,2023-08-02

Публичен блокчейнBSC

Отказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.