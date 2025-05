REN

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Място в класиранетоNo.1020

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,21%

Циркулиращо предлагане999 330 480,3618875

Максимално предлагане0

Общо предлагане999 999 632,80375

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.82718691,2021-02-20

Най-ниска цена0.00857254928658415,2025-03-13

Публичен блокчейнETH

