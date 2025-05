REF

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

ИмеREF

Място в класиранетоNo.1488

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.41%

Циркулиращо предлагане38,166,962.07422259

Максимално предлагане99,990,506.14259167

Общо предлагане99,990,506.14259167

Скорост на циркулация0.3817%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена46.75493886525408,2024-04-22

Най-ниска цена0.04809368116171408,2023-10-12

Публичен блокчейнNEAR

ВъведениеBuilt on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.