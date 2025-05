RECORD

Music Protocol redefines how capital flows into the music industry by bringing music rights onchain, allowing participants to access structured royalty-linked cash flows.

Място в класиранетоNo.2136

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане528,017,402.917558

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.033266644343571676,2024-08-29

Най-ниска цена0.000588630398499472,2025-04-22

Публичен блокчейнBASE

Music Protocol redefines how capital flows into the music industry by bringing music rights onchain, allowing participants to access structured royalty-linked cash flows.

Сектор

Социални медии

