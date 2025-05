RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Място в класиранетоNo.634

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)11.74%

Циркулиращо предлагане51,575,978.89552598

Максимално предлагане99,999,620

Общо предлагане99,998,580

Скорост на циркулация0.5157%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена27.35201922,2021-04-15

Най-ниска цена0.6102755059022482,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

