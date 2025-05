QUICK

QuickSwap is a fork of the originator of Automated Market Makers in the now rapidly expanding DeFi sector of the Cryptocurrency industry, Uniswap. Both, of course, are magical. Only, rather than settling for the magic of unicorns, we’ve opted for the magic of dragons. It’s a much faster kind of magic, currently only available in a land far far away, known by the locals as Layer 2.

Място в класиранетоNo.913

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.82%

Циркулиращо предлагане752,432,305.1999454

Максимално предлагане0

Общо предлагане963,173,869.4682719

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2021-06-08 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2250459349499163,2022-05-05

Най-ниска цена0.02029450458698196,2025-02-03

Публичен блокчейнMATIC

