QGOV tokens are the native asset of the Q Protocol and the driving force behind Q’s governance, security, and functionality. As the ultimate owners of the Q system, QGOV token holders benefit from the protocol’s superior economics.

ИмеQGOV

Място в класиранетоNo.1985

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане185,792,723.7065813

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,018,617,984.0704001

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.5011257508831489,2024-08-23

Най-ниска цена0.004557884422494434,2025-04-11

Публичен блокчейнQGOV

Сектор

Социални медии

