PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

Място в класиранетоNo.1807

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,47%

Циркулиращо предлагане84 495 698

Максимално предлагане150 000 000

Общо предлагане144 899 999

Скорост на циркулация0.5633%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6022658818053047,2023-11-12

Най-ниска цена0.005804200578816588,2024-10-16

Публичен блокчейнBSC

