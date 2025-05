PUNCH

One Punch Cat is a community-driven meme coin launched on the Solana blockchain.Inspired by the viral culture of internet memes and the legendary strength of the cat superhero archetype, One Punch Cat brings together a unique blend of humor, community engagement, and blockchain technology. With a strong emphasis on community involvement and creativity, the project has been revitalized and taken over by its dedicated community after the departure of the original developers.

ИмеPUNCH

Място в класиранетоNo.2682

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане847,737,483.251375

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.8477%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.006501745744574055,2024-11-13

Най-ниска цена0.000014256003369507,2024-07-30

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

