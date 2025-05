PSPS

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

ИмеPSPS

Място в класиранетоNo.1510

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,06%

Циркулиращо предлагане577 172 773,2514561

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане577 172 773,2514561

Скорост на циркулация0.5771%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.09484798014935664,2024-03-29

Най-ниска цена0.00017406913220778,2023-11-15

Публичен блокчейнETH

