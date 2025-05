PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

ИмеPRX

Място в класиранетоNo.2331

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1.43%

Циркулиращо предлагане13,660,249

Максимално предлагане77,000,000

Общо предлагане41,512,309

Скорост на циркулация0.1774%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5.014024983935393,2022-03-27

Най-ниска цена0.02858853311273433,2025-05-25

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеParex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.