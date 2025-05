PROPS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

ИмеPROPS

Място в класиранетоNo.1002

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.67%

Циркулиращо предлагане411,684,399.5015458

Максимално предлагане1,200,000,000

Общо предлагане1,200,000,000

Скорост на циркулация0.343%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.2718274596699227,2024-04-05

Най-ниска цена0.014981776422742052,2023-12-11

Публичен блокчейнAPTOS

ВъведениеPropbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.