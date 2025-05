PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

ИмеPROPC

Място в класиранетоNo.848

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.88%

Циркулиращо предлагане37,010,979.09463735

Максимално предлагане100,000,000

Общо предлагане63,763,336.9999994

Скорост на циркулация0.3701%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена5.341897333509249,2024-03-28

Най-ниска цена0.4232764925375804,2025-03-11

Публичен блокчейнETH

