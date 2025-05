PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

ИмеPORTO

Място в класиранетоNo.1048

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)27.39%

Циркулиращо предлагане11,328,206.35209

Максимално предлагане40,000,000

Общо предлагане40,000,000

Скорост на циркулация0.2832%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена14.652555111305508,2021-11-16

Най-ниска цена0.8063400164615648,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

