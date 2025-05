PORTAL

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

ИмеPORTAL

Място в класиранетоNo.682

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.19%

Циркулиращо предлагане531,920,250.59092766

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.5319%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.414736210180382,2024-02-29

Най-ниска цена0.05403938116857104,2025-05-15

Публичен блокчейнETH

ВъведениеThe Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.