Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate ecosystem with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations and unique licensed merchandises. Ponch is the native token of the Ponchiqs Game Studio, driving utility across all games and platforms.

ИмеPONCH

Място в класиранетоNo.2771

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.06%

Циркулиращо предлагане32,448,890

Максимално предлагане400,000,000

Общо предлагане400,000,000

Скорост на циркулация0.0811%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.5499783885169789,2024-12-10

Най-ниска цена0.002091633550736749,2025-04-18

Публичен блокчейнTONCOIN

Сектор

Социални медии

