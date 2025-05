PNG

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

ИмеPNG

Място в класиранетоNo.613

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.54%

Циркулиращо предлагане220,373,971

Максимално предлагане230,000,000

Общо предлагане230,000,000

Скорост на циркулация0.9581%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.98749156,2021-08-25

Най-ниска цена0.010871739675202628,2023-10-24

Публичен блокчейнAVAX_CCHAIN

