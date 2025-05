PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

ИмеPLYR

Място в класиранетоNo.2097

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане86,091,782

Максимално предлагане750,000,000

Общо предлагане749,988,006.0278378

Скорост на циркулация0.1147%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.02440709538718052,2024-12-25

Най-ниска цена0.007431570907353964,2025-05-01

Публичен блокчейнPLYR

Сектор

Социални медии

