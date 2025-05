PIT

Pitbull is a self-staking token that had its ownership renounced and given to the community upon its creation. This decentralization of power has allowed Pitbull to flourish as a 100% community-driven project that receives markedly engaged holders and rapid growth on a daily basis. It has become a unique social experiment in which the investors are integrated into the project both from a community and developmental standpoint.

ИмеPIT

Място в класиранетоNo.1114

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане40,192,158,063,660,000

Максимално предлагане100,000,000,000,000,000

Общо предлагане100,000,000,000,000,000

Скорост на циркулация0.4019%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00000001,2021-04-15

Най-ниска цена0,2021-05-05

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

