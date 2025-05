PIP

PIP (getpip.com) is a Web3 payment company with a mission to accelerate the inevitable future of global micropayments. PIP builds innovative payment services primarily focusing on individuals. PIP is funded by top-tier companies like Coinbase, Galaxy Digital and incubated by Binance Labs.

ИмеPIP

Място в класиранетоNo.1987

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.02%

Циркулиращо предлагане375,475,457.4731129

Максимално предлагане0

Общо предлагане970,289,139.4837207

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.3564436753227113,2023-05-05

Най-ниска цена0.002535547543596899,2025-05-25

Публичен блокчейнSOL

ВъведениеPIP (getpip.com) is a Web3 payment company with a mission to accelerate the inevitable future of global micropayments. PIP builds innovative payment services primarily focusing on individuals. PIP is funded by top-tier companies like Coinbase, Galaxy Digital and incubated by Binance Labs.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.