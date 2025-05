PHA

Phala Network tackles the issue of trust in the computation cloud. By organizing a decentralized network of computation nodes around the world, it offers high-performance services without relying on any cloud vendor. Phala workers run the programs in Secure Enclaves, a privacy technology already embedded into modern processors, enabling versatile and confidential execution. Together, this creates the infrastructure for a powerful, secure, and scalable trustless computing cloud.

ИмеPHA

Място в класиранетоNo.338

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)3.17%

Циркулиращо предлагане796,388,715.6354725

Максимално предлагане0

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-09-01 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.40939628,2021-05-15

Най-ниска цена0.07072015218418083,2022-10-13

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

