Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

Място в класиранетоNo.92

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0002%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,13%

Циркулиращо предлагане62 860 396 090,04

Максимално предлагане0

Общо предлагане88 888 888 888

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.05738,2024-12-17

Най-ниска цена0.003714633269373105,2025-04-09

Публичен блокчейнSOL

